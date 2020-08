Kommunalwahl in Sonsbeck : FDP fordert Vorstellung des Verkehrskonzeptes vor der Wahl

Sonsbeck Sonsbecker Liberale werfen der Verwaltung wahltaktische Zurückhaltung bei der Veröffentlichung der Ergebisse vor. Und sie ziehen bis zum Wahlsonntag mit einem Protest-Turm über die Dörfer.

FDP-Bürgermeisterkandidat Jürgen Kühne verlangt die zügige Vorstellung des Verkehrskonzeptes für Sonsbeck – und das noch vor der Kommunalwahl am 13. September. Das Konzept sei schon im vergangenen Jahr vom Rat in Auftrag gegeben worden. Das Ergebnis liege der Verwaltung auch schon seit Anfang des Jahres vor. Doch trotz regelmäßiger Nachfragen seien die Liberalen von der Verwaltung regelmäßig auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet worden, so Kandidat Kühne.

Wie Bürgermeister Heiko-Schmidt auf dem Podium des regionalen Unternehmerverbandes AAN angedeutet habe, sollten die Bürger von dem Konzept „nicht zu viel erwarten“. Da heiße doch im Umkehrschluss, dass wahrscheinlich die Hoffnungen der Anwohner an der Hochstraße und an der Marienbaumer Straße in Labbeck erneut nicht erfüllt würden, vermutet Jürgen Kühne. Die FDP-Fraktion werde dieses „wahltaktische und unfaire Vorgehen“ nun thematisieren, um die Bevölkerung aufzuklären.

Die Wahlkampftermine: Die Liberalen stehen mit dem „Turm“ am Donnerstag, 27. August von 9 Uhr an auf dem Wochenmarkt in Sonsbeck und dann am Samstag, 29. August, von 8 Uhr an in der Labbecker Ortsmitte zum Gespräch mit Bürgern zur Verfügung. Am Freitag, 4. September, stehen die Liberalen dann mit ihrem „Turm“ auf dem Lidl-Parkplatz vor der Bäckerei Tebart, teilten sie mit.