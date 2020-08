Kommunalwahl in Rommerskirchen : So läuft die Briefwahl in der Gemeinde

Im Rathaus kann Biefwahl beantragt werden. Foto: Linda Hammer

Rommerskirchen Im Rommerskirchener Rathaus öffnet am heutigen Montag das Wahlbüro für die anstehende Kommunalwahl am 13. September. Die Öffnungszeiten entsprechen denen des Rathauses für den Publikumsverkehr.

Von Stefan Schneider

Da sich jeder Wahlberechtigte aussuchen kann, wie er sein Wahlrecht ausüben will, ist auch bei der Kommunalwahl in NRW eine Briefwahl genauso möglich wie die Stimmabgabe im Wahllokal. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, die in diesen Tagen verschickt werden, befindet sich der Vordruck für die Beantragung der Briefwahl.

Der Wähler kann ebenfalls einen formlosen schriftlichen Antrag einreichen oder eine E-Mail schicken. In Rommerskirchen lautet die entsprechende E-Mail-Adresse: wahlamt@rommerskirchen.de. Am einfachsten geht es, wenn man einen Link auf der Homepage der Gemeinde Rommerskirchen nutzt, um die Briefwahlunterlagen zu beantragen: https://www.itk-rheinland.de/e01_briefwahlantrag/Wahlliste; dieser Link steht aus technischen Gründen aber erst ab Dienstag, 18. August, zur Verfügung. Eine telefonische Anfrage ist nicht zulässig.

Wer als Wähler die Briefwahl nicht schriftlich beantragen möchte, kann dies persönlich beim Wahlamt erledigen. Dort kann der Wähler auch gleich die Briefwahl durchführen und die Unterlagen wieder abgeben, sofern er dies möchte. Eine telefonische Beantragung ist nicht zulässig.

Wichtig ist, dass die Unterlagen per Post rechtzeitig beim Wähler ankommen und spätestens bis 16 Uhr am Wahltag beim Wahlamt wieder eintreffen. Auch das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen empfiehlt, die Briefwahl frühzeitig zu beantragen. Wichtige Fristen ergeben sich durch die Öffnungszeiten der Ämter am Freitag vor der Wahl. Spätestens ab 18 Uhr kann man keine Briefwahlunterlagen mehr erhalten.