Kommunalwahl in Rommerskirchen : UWG will Rommerskirchen zukunftsfähig machen

Rommerskirchen Die Gemeinde soll auch in Zukunft für alle Altersgruppen lebenswert sein. Dieses (Haupt-)Ziel lässt sich aus dem Programm der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG) für die anstehende Kommunalwahl herauslesen.

Im Handlungsfeld Tradition und Kultur will die UWG unter anderem besonders die örtlichen Vereine und Ehrenamtler unterstützen. Ausdrücklich genannt wird der Erhalt und die Unterstützung des Feld- und Werkbahnmuseums in Oekoven und des Landwirtschaftsmuseums in Sinsteden.

In puncto Mobilität strebt die UWG zum Beispiel die Verbesserung des innerörtlichen Busverkehrs an und unterstützt die Einführung des sogenannten Roki-Liners. Der Busverkehr in die benachbarten Städte, so ein weiterer Wunsch, soll auch an den Wochenenden ausgebaut werden. Desweiteren auf der Liste: S-Bahnanbindung nach Köln, Mönchengladbach und Düsseldorf, Förderung alternativer Antriebssystem (Wasserstofftechnik und Elektromobilität), Bau der B 477n.