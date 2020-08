Hintergrund Dinslaken : Die Jungen Liberalen positionieren sich

Dinslaken Der FDP-Nachwuchs hat ein eigenes Wahlprogramm für die Kommunalwahlen am 13. September vorgelegt. Erklärtes Ziel ist es, Ideen der liberalen Jugendlichen in den Stadtrat zu tragen.

Ihr 12 DIN-a-4-Seiten starkes Wahlprogramm verstehen die Jungen Liberalen (Julis) Dinslaken-Voerde-Hünxe nicht nur als Positionierung für den Kommunalwahllkamp. Es ist zudem eine politische Standortbestimmung, „damit junge Leute wissen, wofür wir stehen“, sagt Konstantin Noll, stellvertretender Vorsitzender der Jungen Liberalen. Entstanden sei es in Absprache mit dem FDP-Stadtverband Dinslaken. Erklärtes Ziel ist es, Ideen der liberalen Jugendlichen in den Stadtrat zu tragen. Ihre zentralen Forderungen für eine liberale, bürgernahe und generationengerechte kommunale Politik haben die Jungen Liberalen in sieben Blöcke unterteilt.