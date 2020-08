Kommunalwahl in Rommerskirchen : Schon weit über 1000 Briefwähler in Rommerskirchen

Rommerskirchen Der Spruch ist vielleicht etwas übertrieben, aber auch nicht ganz von der Hand zu weisen. „Ende nächster Woche ist die Kommunalwahl in unserer Gemeinde entschieden“, prognostizierte Rommerskirchens Bürgermeister Martin Mertens am Donnerstag.

Die zunächst irritierende Aussage – die Kommunalwahl geht schließlich erst am 13. September über die Bühne geht, also in gut drei Wochen – erscheint in einem anderen und gar nicht mehr so unwahrscheinlichen Licht, wenn man weiß, dass der Amtsinhaber damit auf die Briefwahl anspielt. Und wenn nicht alles täuscht, werden in diesem Jahr soviele Rommerskirchener von ihrem Briefwahlrecht Gebrauch machen wie nie zuvor – die Corona-Pandemie lässt grüßen.