Ratingen : Corona: FDP fordert moderne Lüftungsanlagen an Schulen

Corona: FDP fordert moderne Lüftungsanlagen an Schulen

Ratingen Die Stadt Ratingen soll prüfen, ob man Hepa-Filter einsetzen kann. Eine ausreichende Raumbelüftung durch Öffnen der Fenster in den Pausen und Vorschläge zu vermehrten Stoßlüftungen, wie auch von der Bauverwaltung vorgetragen, werde den Verhältnissen vor Ort aber nicht gerecht, urteilen die Liberalen.

Bereits bei der Konzeption des Neubaus des Innenstadt-Gymnasiums sei diese Problematik in den entsprechenden Ausschüssen von der Fraktion vorgetragen worden, meinten die Fraktionsspitzen Hannelore Hanning und Jürgen Stuers.

