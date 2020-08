Handball, Testspiel : SG feiert ersten Sieg der Vorbereitung

Ratingen Handball-Regionalligist SG Ratingen gewinnt gegen den Drittligisten Schalksmühle mit 31:28. Zwar fehlen die Abwehrchefs Damian Janus und Bastien Arnaud, dafür ist der Angriff mit Robert Markotic und Simon Ciupinski variabel torgefährlicher geworden.

Die SG Ratingen hat ihren ersten Sieg in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Handball-Regionalliga eingefahren. Gegen den Drittligisten SG Schalksmühle-Halver gab es ein 31:28 (16:11), den Grundstein zum Erfolg legten die Hausherren an der Gothaer Straße, in der ein vorbildliches Hygienekonzept vom Eingang bis zur Tribüne umgesetzt wurde, in den letzten zehn Minuten vor der Pause, als sie von 10:6 auf 15:8 davonzogen. Davon erholte sich der etwas müde wirkende Drittligist nicht mehr, selbst wenn es in der 52. Minute beim 24:22 aus Sicht der Ratinger noch mal etwas enger wurde – sie fuhren den Sieg am Ende souverän ein.