Damals in Lintorf : Ein altes Foto weckt Erinnerungen

Lintorf Die Lintorfer Heimatfreunde veröffentlichen auf ihrer Facebookseite Bilder aus den 50er Jahren. Josef Mentzen erinnert sich an unbeschwerte Zeiten. Der Spielplatz „Am Weiher“ existiert bis heute.

Damals wurde noch anders gespielt, unbesonnener und vielleicht auch etwas wilder, und es kam dann schon auch einmal zu der ein oder anderen kleineren Verletzung. „Wir sind zum Beispiel mal mit Äxten ausgerüstet in den Wald und haben Bäume gefällt. Das wäre heute gar nicht mehr drin. Die Anwohner würden sofort die Polizei rufen, wenn Kinder so durch die Straßen ziehen“, sagt der heute Sechzigjährige. Er erinnert sich auch noch an den Tag, als einer seiner Freunde stolz sein Messer mit auf den Spielplatz brachte, das dann im Verlauf des wilden Spieles plötzlich bei Mentzen im Bein steckte. Zum Glück hatte er es nicht weit nach Hause und hat die Verletzung gut überstanden. Der ein oder andere fiel auch schon einmal vom Gerüst, natürlich von ganz oben.

Heute laufe alles meistens viel bedachter und vorsichtiger ab, beobachtet Mentzen. Heute sitzen auch viel mehr Mütter am Rand, die die Kleineren begleiten, und bei den größeren haben sich die Uhrzeiten der Spielplatzaufenthalte geändert. „Wir mussten damals noch spätestens gegen 17 oder 18 Uhr zu Hause sein. Aufgrund der längeren Unterrichts- und Betreuungszeiten in der Schule haben sich die heutigen Zeiten mehr auf die späten Nachmittagsstunden verschoben“, sagte Mentzen.

Abends war damals Ruhe auf dem Spielplatz. Natürlich gab es hin und wieder mal ältere Jugendliche, die sich dort eine Flasche Bier gönnten oder Nachbarn, die sich über Lärm beschwerten, aber das war alles nichts im Vergleich zu dem, was heute in den Abendstunden leider zu häufig auf den Spielplätzen abspielt.

Zum Glück ist tagsüber auf dem Spielplatz die Welt im Großen und Ganzen noch in Ordnung. Für die Sandkuchenbäcker gibt es noch immer einen großen Sandkasten, es gibt zwei Schaukeln, eine Wippe und zwei Wackelpferde. Und am Eingang steht ein hölzernes Klettergerüst mit Balancierseil und Rutsche, das in so manchen Kinderträumen zu einem Piratenschiff wird, das es zu entern gilt.