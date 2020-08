Kursus für Skipper : Segel Club schult im Sprechfunk

Heiligenhaus Jeder Sportboot-Skipper muss ein entsprechendes Zeugnis erwerben. Für die Übungen an den Funkgeräten stehen insgesamt zwei Geräte zur Verfügung.

(RP) „Albatros ruft Seewolf“ – so oder ähnlich wird ein Anruf im Sprechfunkverkehr auf See oder in der Binnenschifffahrt erfolgen. Wie es richtig geht, vermittelt der Segel Club Baldeneysee mit Vereinssitz in Heiligenhaus in seinem Kursus: Sprechfunkzeugnis SRC und UBI.