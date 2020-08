Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Ein Infizierter mehr als Sonntag

Kreis Mettmann Von Freitag auf Samstag ging die Zahl der Infektionsfälle im Kreis Mettmann um 23 zurück – von 72 auf 49. Bis Sonntag kamen fünf Fälle hinzu, bis Montag ein weiterer.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 55 (+1) Infizierte, davon in Erkrath 6, in Haan 2, in Heiligenhaus 7, in Hilden 11, in Langenfeld 7, in Mettmann 2, in Monheim 5, in Ratingen 7, in Velbert 5 (+1) und in Wülfrath 3.