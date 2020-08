Ab Sofort erhältlich : Stadt bietet wieder Laubsäcke an

Ratingen Der Abholservice beginnt am 15. September und endet am 31. Dezember.

Die Laubsäcke mit einem Volumen von 120 Litern sind ab sofort bei folgenden Stellen erhältlich: in Ratingen-Ost im Edeka-Markt Kels, Homberger Straße 6, in Homberg im Homberger Frischemarkt, Steinhauser Straße 22, in Hösel bei der Firma Kmetec, Bahnhofstraße 160, darüber hinaus in Lintorf beim Gesundheitszentrum „TuSfit“, Brandsheide 30, und bei der Herz-Apotheke, Duisburger Straße 23, sowie in Tiefenbroich bei Haarmoden Dittrich, Sohlstättenstraße 3. In der Ratinger City hält die Verkaufsstelle Zigarren Krings, Markplatz 3, die Laubsäcke vor. Hinzu kommt in Breitscheid die ACTIV Apotheke im Real-Markt, An der Hoffnung 125, die ebenfalls Laubsäcke zu einem Preis von je 0,63 Euro bereit halten.