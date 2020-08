Kommunalwahl in Rommerskirchen : CDU setzt im Wahlkampf auf Harmonie

Rommerskirchen Die CDU Rommerskirchen möchte mit ihrem Wahlprogramm „nachhaltig und zukunftssicher“ agieren. Im Wahlkampf setzt der CDU-Chef auf das engagierte Team und hält SPD-Bürgermeister Martin Mertens für wählbar.

Und diese interfraktionelle Zusammenarbeit in Rommerskirchen funktioniere grundsätzlich gut: „Da sind wir seit 2017 auf einem guten Weg“, meint Willmann. Auch die CDU-Fraktion habe sich in den vergangenen acht Jahren komplett erneuert. „Uns ist wichtig, mit Personen zusammenzuarbeiten, nicht Parteipolitik zu betreiben“, betont der CDU-Chef. Dazu gehöre auch eine gute Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister aus den Reihen der SPD. „Man kann Martin Mertens wählen“, mit dem die CDU „nicht unzufrieden“ sei und den sie gern weiter „konstruktiv-kritisch begleiten“ möchte, wie Willmann betont. Da gebe es viele gemeinsame Themen, die angepackt würden, wie auch jetzt ein Hindernis am Bahnhof für Fahrradfahrer, das die CDU mit ihrer Landtagsabgeordneten Heike Troles und dem Bürgermeister beseitigen lasse: „Diese gute Zusammenarbeit wollen wir weiter unterstützen“, sagt Willmann. Eine noch ausdrücklichere Wahlempfehlung als Partei für den SPD-Kandidaten Mertens bei der Kommunalwahl am 13. September auszusprechen – das wollte Willmann nicht.