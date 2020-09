Politik in Rommerskirchen : Die CDU analysiert die Wahlniederlage

Rommerskirchen Die Kritik von Ex-Mitglied Walter Giesen prallt am CDU-Vorsitzenden ab. Er stuft den Parteiaustritt und die Kritik das als persönliche Fehde ein.

Immerhin sei die CDU hinter der SPD zweitstäkste Fraktion im Gemeinderat. Verloren habe die CDU weniger an die Partei des Bürgermeisters Martin Mertens (SPD), „sondern eher an Grüne und AfD, das schauen wir uns noch genauer an“, sagt Willmann, der weitere Auswertungen und Aktionen in Rommerskirchen erst nach der Landrats-Stichwahl am Sonntag ankündigt: „Wir unterstützen CDU-Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, dazu verteilen wir Flyer und bieten Infos an einem Stand an“, sagt Willmann, der durchaus gewillt scheint, den Fraktionsvorsitz in Rommerskirchen weiterzuführen. Die Wahl dazu ist nächste Woche.