Situation im Rhein-Kreis Neuss : Aktuell 100 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Im Rhein-Kreis Neuss ist bei 100 aktuell erkrankten Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Kreisweit 1042 Personen sind wieder von der Infektion genesen.

Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 39 in Neuss, 13 in Dormagen, 12 in Meerbusch, 11 in Grevenbroich, 10 in Jüchen, 8 in Rommerskirchen und 7 in Kaarst. Unverändert 23 Menschen sind im Zusammenhang mit der Erkrankung verstorben. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss 1 165 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Der Wert der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen liegt bei 10,2. Sollte dieser 50 erreichen, müssten verschärfte Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus getroffen werden.