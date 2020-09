Kirche in Rommerskirchen : St. Martinus ist ein „Schmuckstück“

Kirche in Rommerskirchen

Nettesheim Die Restaurierungsarbeiten an der Nettesheimer Kirche sind abgeschlossen. Die Kirche erstrahlt nun in neuem Glanz, die Schriftbänder sind jetzt wieder zu lesen.

Die Renovierungsarbeiten an und um die Kirche St. Martinus Nettesheim, die seit April andauerten, wurden jetzt abgeschlossen. „Sie ist wunderschön geworden“, schwärmt Matthias Schlömer, der stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands von St. Martinus, über das „Schmuckstück“. „Wir, der Kirchenvorstand und die Pfarrgemeinde, freuen uns über den Abschluss der Maßnahmen. Ein weiterer Schritt zur Erhaltung unserer Kirche in Nettesheim“, betont Schlömer.

In neuem Glanz erstrahlen nun die beiden Seitenportale. Eine Firma aus Köln habe die beiden Rundbögen gereinigt, konserviert und restauriert. Die unleserlichen Schriftbänder wurden wieder hergestellt und lesbar gemacht, ebenso erstrahlen nun die beide Figuren in einem hellen Creme-Ton, wie Schlömer ausführt: „Einmal sitzt die Schmerzensmutter auf einem Stuhl mit ihrem toten Sohn auf dem Schoß und zum anderen die Martins-Skulptur mit dem Bettler.“ Auch die Witterungsschäden an den Türen der Seitenportale und des Hauptportals wurden beseitigt.