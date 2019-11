Betreuung in Rommerskirchen : Richtfest der Kita „Kleine Weltentdecker“ in Butzheim

Butzheim Ein Familienfest zum Kennenlernen ist für Juni 2020 geplant.

Die Kita „Kleine Weltentdecker“ am Veilchenweg in Butzheim liegt im Zeitplan und soll zum nächsten Kindergartenjahr Anfang August 2020 in Betrieb gehen. „Ich freue mich sehr über den Baufortschritt“, sagte Bürgermeister Martin Mertens am Dienstag beim Richtfest in der Einrichtung, die für rund 2,7 Millionen Euro seit Juli gebaut wird. „Bildung und Betreuung unserer Kinder zu fördern, ist die beste Investition in unsere Zukunft“, betonte Mertens.