Betreuung in der Pandemie : Erziehermangel setzt Düsseldorfer Eltern unter Druck

Carolin Zimmermann (r.) hat Glück: Ihre Eltern Klaus (78) und Ursula Kanja (68) betreuen regelmäßig Enkel Mats (5). Nur mit ihrer Hilfe kann die Familie den Ausfall von Betreuungszeiten überbrücken. Foto: Georg Salzburg (salz)

Düsseldorf In den städtischen Kitas sind zehn Prozent der Stellen nicht besetzt. Das erhöht den Druck auf die Eltern kleiner Kinder in Düsseldorf. Mehr Auszubildende sollen die Lücken schließen. Warum die Diakonie auch in Spanien Erzieher rekrutieren will.