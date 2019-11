Bildung in Rommerskirchen : CDU beantragt Gesamtschule – doch für Errichtung gibt es zu wenige Schüler

In Rommerskirchen gibt es in den kommenden Jahren zu wenig Schulabgänger, als dass sich das Errichten einer neuen Gesamtschule lohnen würde. Foto: dpa

Rommerskirchen Die Gemeinde wächst und damit steigt der Wunsch nach verbesserter Infrastruktur.

So hat Michael Willmann für die CDU-Fraktion einen Antrag an die Verwaltung gestellt, mit dem die Einrichtung einer weiterführenden Schule – einer Gesamtschule – in Rommerskirchen geprüft werden sollte. Im Bildungsausschuss am Donnerstag musste die Verwaltung wegen der momentan noch nicht zu erreichenden Schülerzahlen und der Kosten diese Prüfung negativ beantworten. Bürgermeister Martin Mertens sagte: „Es wäre wünschenswert, wenn wir eine weiterführende Schule in Rommerskirchen hätten, aber noch haben wir zu wenige Schulkinder.“ Auch Bildungsdezernent Elmar Gasten betonte: „Das ist ein langfristiges Ziel. Die Verwaltung wird das Thema weiter beobachten.“ Bereits in den 90er Jahren hatte die UWG vergeblich eine Realschule angeregt.