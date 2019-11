Kita-Plätze in Rommerskirchen : Neue Betreuungsplätze an Kitas und Grundschule

Die Kastanienschule soll künftig mit acht statt vier Grundschulklassen zweizügig werden und Plätze für 80 neue Schüler bieten. Foto: Büntig/Bünting, Stefan (bün)

Rommerskirchen In Rommerskirchen sind neben den derzeitigen Kita-Projekten noch viele weitere für die kommenden Jahre geplant.

() Acht Kindertagesstätten gibt es in Rommerskirchen bisher. Doch der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen ist hoch. Derzeit verfolgt die Stadt viele Projekte, um der Zahl der benötigten Kita-Plätzen in naher Zukunft und auch in den kommenden Jahren gerecht zu werden. So ist neben dem Neubau der Kindertagesstätte „Kleine Weltentdecker“ auch eine Naturgruppe in Widdeshoven und die Erweiterung der Kastanienschule um eine Klasse je Jahrgangsstufe geplant.

Elmar Gasten, Sprecher der Verwaltung, zählt vielerlei Gründe für den gestiegenen Bedarf auf. So verzeichnet Rommerskirchen einen vermehrten Zuzug von jungen Familien. „Wenn ältere Immobilien frei werden, sind es zumeist junge Familien, die diese beziehen“, so Gasten „Der Hauptgrund für den erhöhten Bedarf ist allerdings, dass die Kinder jetzt viel mehr Zeit in den Kindergärten verbringen als früher“, sagt Gasten. Während Kinder bis vor einigen Jahren über drei Jahre lang eine Einrichtung besucht hätten, würden Kinder heute schon mit zwei Jahren in den Kindergarten gehen und den Kindergarten fünf Jahre besuchen. Aber auch eine höhere Geburtenrate sorge für einen vermehrten Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen, denen die Stadt mit den geplanten Projekten aber derzeit und auch in Zukunft gerecht werden will.

„Wir haben in Rommerskirchen das Glück eine wachsende Gemeinde zu sein“, sagt Bürgermeister Martin Mertens. Die Bedarfszahlen für Kinderbetreuungsplätze seien dementsprechend hoch. „Um auch weiterhin über ausreichende Angebote für Kinder zu verfügen, bauen wir unsere Kapazitäten erheblich aus“, sagt Mertens, der selbst sehr hinter der Umsetzung der Projekte stehe.

Zu den Projekten die jetzt fertig gestellt werden, gehört unter anderem die Kita „Kleine Weltentdecker“. Das Richtfest für die neue Kita wird bereits nächste Woche stattfinden, am 1. August des kommenden Jahres sollen dann die ersten Kinder dort betreut werden. Insgesamt sind 70 Plätze geplant.

Doch nicht nur die Kita, sondern auch die Entstehung einer neuen Naturgruppe wird aufgrund von hoher Nachfrage konkret ins Auge gefasst. „Mit dem Projekt Dorfcafé sollen 15 neue Plätze in einer Naturgruppe entstehen, im Rahmen der schon bestehenden Kita der Kleinen Strolche in Hoeningen“, sagt Bürgermeister Mertens. Die Gruppe soll 2020 in Betrieb genommen werden können.

Für die nächsten Jahre sind außerdem 60 neue Plätze in Evinghoven und rund 50 Plätze in Vanikum geplant.