Stadtverwaltung legt fest : Diese Quarantäne-Regeln gelten für Leverkusener Kitas und Schulen

Leverkusen Für den Schulstart hat die Stadt Leverkusen jetzt Quarantäneregeln festgelegt. Betroffene Eltern sollen schnellstmöglichst darüber informiert werden.

Am Mittwoch startet der Wechselunterricht an den Schulen. Dazu hat die Stadt folgende Regeln festgelegt. Mit den Schulen und Kindertagesstätten ist abgestimmt, dass bei positiven Coronavirus-Befunden im Klassenverband oder in der Kindertageseinrichtung sofort eine Mitteilung an die betroffenen Eltern herausgeht, welche Quarantäneregelungen für die Kontaktpersonen des positiven Kindes oder Jugendlichen gelten. Diesen unmittelbaren Informationsfluss in Richtung Eltern sollen die Schulen und Kindertageseinrichtungen sicherstellen, formalrechtlich ordnet danach das Gesundheitsamt die Quarantäne an.