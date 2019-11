Rommerskirchener Angebot : Erfolgreicher Bauspielplatz wird fortgeführt

Ende Mai 2018 wurde der neue Bauspielplatz am Gorchheimer Weg eröffnet. Seitdem haben ihn viele kleine „Baumeister“ genutzt. Foto: Georg Salzburg(salz)/Salzburg, Georg (salz)

Rommerskirchen Auch das zweite Jahr zeigt, dass das Angebot, Hütten zu bauen, gut angenommen wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Bretter zusammenschrauben, auf Nägel hämmern und Hütten bauen – all das können Kinder den ganzen Sommer lang seit zwei Jahren nach Herzenslust tun. Denn am 25. Mai 2018 wurde der auf Initiative der Jugendkonferenz entstandene Bauspielplatz am Gorchheimer Weg offiziell eröffnet. Seither ist er ein Erfolgsmodell, das auch 2019 eine gute Resonanz erfuhr, wenn auch wetterbedingt die Zahlen aus dem Premierenjahr nicht erreicht wurden, wie der Information für den Bildungsausschuss der Gemeinde am Donnerstag zu entnehmen war.

Der Bauspielplatz wird in Kooperation zwischen der Gemeinde Rommerskirchen, dem Jugendamt für den Rhein-Kreis Neuss und der Katholischen Jugendagentur Düsseldorf gGmbH betrieben, pädagogisch steht er unter der Leitung des Jugendzentrums „Gil´ty – das Café“ in Butzheim. Auch im zweiten Jahr erfreut sich der Bauspielplatz großer Beliebtheit, der nach der Winterpause ab 3. Mai bis 12. Oktober an insgesamt 36 Tagen (jeweils freitags und samstags) geöffnet war, während der er von insgesamt 285 Kindern besucht wurde. Aufgrund der großen Resonanz wurde der Bauspielplatz auch während der Sommerferien geöffnet.

„Der Bauspielplatz wird hervorragend angenommen“, sagt auch Bürgermeister Martin Mertens, der von vielen Eltern mit ihren Kindern berichtet, die er im Sommer mit Werkzeug auf dem Weg dorthin beobachtet hat: „Auch wenn viele weibliche Teilnehmer dabei waren, sind es doch vor allem Väter mit ihren Söhnen, die dort gemeinsam Hütten bauen wollten“, berichtet Mertens, der sich auch darauf freut, in einigen Jahren mit seinem kleinen Sohn Leopold dort tätig werden zu können. Er selbst hat schon als Junge bei der Ortsranderholung mit Freunden gemeinsam gebaut. Diese Kindheitserinnerung hat auch dazu beigetragen, dass Mertens das Angebot ausweiten wollte. So lautete die Frage: „Warum nur in den Sommerferien dort bauen und nicht den ganzen Sommer über?“ Da das Gelände zwischen Kita Gillbach-Wichtel, Grundschule und Schwimmbad der Gemeinde gehört, war der ideale Platz für die zeitliche Ausweitung gefunden.