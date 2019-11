Seit 20 Jahren reist Ulrike Sprenger in die Sahara : Eine Leidenschaft für die Wüste

Foto: Ulrike Sprenger 11 Bilder Darum reist Ulrike Sprenger aus Dormagen gerne in die Wüste.

Rommerskirchen Für die Rommerskirchenerin Ulrike Sprenger ist die Sahara ein einziges „prähistorisches Museum“. Seit rund 20 Jahren reist sie immer wieder in die „Wüste der Wüsten“ – heute beginnt ihr nächster Trip. Für die NGZ schildert die 66-Jährige ihre Eindrücke

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Meurer

Von der Wüste fasziniert war Ulrike Sprenger schon immer. In Ägypten, Jordanien oder dem Jemen war sie zuvor schon gewesen, doch die Sahara hat die Heilpraktikerin und Kommunalpolitikerin erst ab der Jahrtausendwende so richtig für sich entdeckt. Seither ist sie regelmäßig in die „Wüste der Wüsten“ gereist.

Ab heute geht es mit einer Reisegruppe drei Wochen lang nach Mauretanien, das mit seinen Sanddünenfeldern gleichsam den westlichen Rand der Sahara bildet. Von Marokko und Mauretanien im Westen über (quasi im Uhrzeigersinn) Algerien und Tunesien, Libyen und Ägypten, den Tschad, Niger und Mali reicht die Sahara, deren Ausdehnung von West nach Ost mehr als 5000 Kilometer beträgt und von Nord nach Süd etwa 2000. Was nicht jedem bekannt ist: Die Sahara ist größtenteils eine Stein- und Felswüste, der Anteil der Sandwüste macht nur 20 Prozent aus. Neun Millionen Quadratkilometer umfassend, ist sie mehr als 25-mal so groß wie Deutschland. Mit Ausnahme von Mali ist Ulrike Sprenger in all diesen Ländern schon (mehrmals) gewesen. Zudem kennt sie auch die iranische Wüste.

Der Herbst ist aus ihrer Sicht die schönste Reisezeit, sei dann in der Sahara noch „die Restwärme des Sommers“ anzutreffen, aber „noch nicht die bittere Kälte des Winters“. Die Sahara ist in ihrer ganzen Vielgestaltigkeit für sie „ein riesiges prähistorisches Museum“.