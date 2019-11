Einkaufen in Rommerskirchen : Geschäfte laden zum Shoppen am ersten Adventssonntag

In vorweihnachtlicher Atmosphäre können die Rommerskirchener am Sonntag, 1. Dezember, shoppen. Foto: dpa/Peter Steffen

Am ersten Adventssonntag (1. Dezember) ist es wieder so weit – rund 20 Rommerskirchener Unternehmen öffnen in vorweihnachtlicher Atmosphäre zwischen 12 und 17 Uhr ihre Türen und empfangen alle Kunden mit tollen Angeboten.

Zu Aktionen, mit denen die Unternehmen an diesem besonderen Tag ihre Kunden empfangen, zählen ganz klassisch vielfältige Rabattaktionen, aber auch kulinarische Genüssen, wie geröstete Esskastanien und weitere portugiesische Spezialitäten bei der Vinhoteca Centro an der Rudolf-Diesel-Straße 2 oder Bratwurst vom Grill bei Siegert am Mariannenpark 2. Ebenso werden bei Elektro Leufgen an der Kirchstraße 18 die neuesten Haushaltsgeräte vorgeführt.