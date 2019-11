In zwei Orten von Rommerskirchen : Weihnachtsbasare helfen Menschen

Rommerskirchen In Nettesheim und Evinghoven gibt es am Sonntag Weihnachtliches.

In die Weihnachtszeit einstimmen und gleichzeitig Menschen helfen: Das ist am Sonntag, 24. November, auf den Weihnachtbasaren in Nettesheim und Evinghoven möglich.

Der Basar in Nettesheim findet von 10 bis 17 Uhr im Pfarrheim St. Martinus statt. Seit über 44 Jahren engagiert sich der Basarkreis in der Pfarrgemeinde für Menschen aus den Armenviertel in Kenia. Mittlerweile steht die Amanischule in Riruta in den Außenbezirken von Nairobi im Mittelpunkt der Hilfe. Immer mehr Kinder möchten gerne aus dem Teufelskreis der Armut entrinnen und klopfen an die Türen der Schwestern vom Kostbaren Blut, um dort die Schule zu besuchen. Schwester Damian Maria, die bis vor zwei Jahren die Leitung des Projektes innehatte und jetzt nach Deutschland zurückgekehrt ist, hat Kontakt mit der neuen Projektleiterin Schwester Annegrace Njau aufgenommen, um zu erfahren, welche Hilfe am dringendsten ist. In diesem Jahr steht der Kauf von Schulbüchern und Lehr- und Lernmittel für die Amanischule für das Schuljahr 2020 im Mittelpunkt. Ohne Bildung gibt es für diese Kinder keine Zukunft in ihrem Land.