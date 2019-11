Einsatz in Rommerskirchen : Weißes Pulver im CaP hält Feuerwehr in Atem

Rommerskirchen Der zunächst unbekannte Stoff trat aus einem Paket aus. Er stellte sich später als harmlos heraus.

Für ein Großaufgebot der Feuerwehr hat am Montagmorgen weißes Pulver gesorgt, das aus einem Paket austrat. Nach Angaben des Pressesprechers der Gemeinde Rommerskirchen waren ab 9.26 Uhr die Löschzüge 81 und 82, ein Einsatzleitwagen, der A-Dienst, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der stellvertretende Kreisbrandmeister im Einsatz am Lottoshop Zellkens im „Center am Park“ (CaP). Auch die Polizei war zugegen.

Jennifer Hermanns, Mitarbeiterin des Lottoshops, wollte am Morgen routinemäßig ein Paket beschriften, welches am Vortag nicht ausgeliefert werden konnte und deshalb im Lottoshop zur Abholung für den Empfänger bereit lag. Dabei rieselte weißes Pulver aus dem drei Kilogramm schweren Paket. Als das Pulver auf die Haut der Mitarbeiterin traf, so berichtet Hermanns, fing diese Stelle umgehend an zu jucken. Gleiches galt bei einem zweiten Mitarbeiter, der ebenfalls mit dem Pulver in Kontakt kam.

Geistesgegenwärtig rief Hermanns umgehend die Polizei an. Der Beamte empfahl: Sofort die Hände waschen, den Laden verlassen und für alle Kunden schließen. Kurz darauf traf bereits die Feuerwehr ein – und konnte keine akute Gefahr feststellen. Der Inhalt des Pakets war relativ harmlos: „Ein Nahrungsergänzungsmittel für Hunde, so etwas wie getrocknetes Fett“, informiert Hermanns: „Die Verpackung ist wohl beim Transport kaputt gegangen, so dass das Pulver ausgetreten ist.“

Da das Präparat eine Hautreizung verursacht habe, die auch noch am Nachmittag zu sehen war, habe der Notarzt sie umgehend behandelt, berichtet die Mitarbeiterin weiter. Ihr wurde empfohlen, aufmerksam zu bleiben und umgehend zum Arzt zu gehen, falls sie Begleiterscheinungen oder allergische Reaktionen bemerken sollte. Die Feuerwehr öffnete das Paket vor Ort und bestätigte, in Absprache mit dem Absender, dass der Inhalt ein ungefährliches Nahrungsergänzungsmittel ist. Die Polizei musste keine Maßnahmen unternehmen.

Der Einsatz dauerte etwa 30 Minuten. In dieser Zeit waren Lotto- und Paketshop geschlossen. Kurz danach normalisierte sich der Betrieb. Abgesehen von einem kleinen Schock, tragen die Mitarbeiter keine Folgen von dem ereignisreichen Vormittag davon.

(capf)