Bruderschaft in Rommerskirchen : Wieder viel Besuch beim Start in den Mai

Frixheim Bei der St. Sebastianus-Bruderschaft fiel der Startschuss für ereignisreiche Wochen.

Wie es der Kalender will, wurde das stets am Maifeiertag stattfindende Dorffest der St. Sebastianus-Bruderschaft jetzt zugleich zu einer Art Generalprobe für etliche weitere Festivitäten. Fortgesetzt werden die bereits kommendes Wochenende: Am Samstag, 4.Mai, soll es ab 11 Uhr mit dem „Spaßtag“ für die kleinen Gäste nahtlos weitergehen. Die konnten sich schon beim Dorffest ausgiebig auf dem Spieleparcours tummeln, den die Jungschützen vorab aufgebaut hatten. Neben einer Stuntman- und einer Survivalbahn sind weitere Geräte in Betrieb, die sicher auch am Sonntag, 5. Mai, ihr Publikum finden werden.