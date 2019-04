Bauen in Rommerskirchen : Offizieller Spatenstich für das Bahnhofsviertel im Juni

Am 13. Juni wird der offizielle Baubeginn in Eckum mit einem Fest gefeiert.

Die neue Straße im Bahnhofsviertel hat einen Namen: In Anlehnung an das Gebäude der ehemaligen Bahnmeisterei hat der Gemeinderat in seiner Sitzung einstimmig beschlossen, dass die neue Straße im Bahnhofsviertel den Namen „Zur Bahnmeisterei“ erhalten soll. Sie dient der Erschließung des Neubaugebietes und endet, genau wie zwei abzweigende Stichstraßen, als Sackgasse. Die alte Bahnmeisterei an der Venloer Straße sieht inzwischen anders aus.