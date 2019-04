Am Bahnhof Rommerskirchen : Wettbewerb für neue Mobilstation

Rommerskirchen Die Gemeinde verspricht sich davon eine Aufwertung des Bahnhofsumfelds.

Die Gemeinde Rommerskirchen möchte die Verbindung zwischen den Fortbewegungsmitteln Zug, Privat-Pkw, Taxi, Bus und Fahrrad weiter verbessern. „Die Errichtung einer Mobilstation am Bahnhof Rommerskirchen soll dazu maßgeblich beitragen“, betont Bürgermeister Martin Mertens. Zudem soll das Bahnhofsumfeld damit weiter aufgewertet werden. Nach der großen Resonanz und den sehr guten Ergebnissen des Planungswettbewerbs für die Kita „Kleine Weltentdecker“ in Butzheim im Herbst 2018, wurde nun vor drei Wochen der Planungswettbewerb für die Mobilstation am Bahnhof in Rommerskirchen gestartet. Abgabetermin für die Entwürfe ist der 13. Mai. Sechs renommierte Architekturbüros wurden aufgerufen an dem Wettbewerb teilzunehmen.