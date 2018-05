Rheinberg : Underberg-Bad öffnet Dienstag nach Pfingsten

Rheinberg Das Underberg-Freibad öffnet am Dienstag nach Pfingsten, 22. Mai, um 12 Uhr, in diesem Jahr erstmals seine Pforten. Es ist jeweils von montags bis freitags von 12 bis 19 Uhr geöffnet. An Wochenenden, am Fronleichnamstag sowie in den gesamten Sommerferien startet der Betrieb bereits um 10 Uhr. An heißen Tagen kann die Badezeit um eine Stunde bis 20 Uhr verlängert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aufgrund der geänderten Öffnungszeiten ist der Abendtarif (2,50 Euro) bereits ab 17.30 Uhr gültig. Erstmalig wird es eine Saisonkarte geben. Mit ihr kann man beliebig oft schwimmen gehen. Die Karte kostet 75 Euro und lohnt sich somit vom 20. Besuch an. Ansonsten bleiben die Tarife der Vorsaison unverändert. Für vier Euro (Erwachsene) und zwei Euro (Kinder/Jugendliche) kann man einmal schwimmen gehen. Darüber hinaus gibt es Zehnerkarten für 36 Euro (Erwachsene) bzw. 15 Euro (Kinder/Jugendliche). Lohnend ist auch die Ferienkarte für 15 Euro. Mit ihr können Schüler in den Sommerferien täglich ins Freibad.

Das Kleinkinderbecken wurde dank einer Spende der Sparkasse mit einem ausfahrbaren Sonnensegel ausgestattet. Das Segel wird im Rahmen der "Familiade" am Samstag, 9. Juni, eingeweiht. Snacks und eine große Getränkeauswahl hält der Freibad-Kiosk "Het'Frietje" mit Außenterrasse bereit.



zurück

weiter

Der Badebetrieb im Solvay-Hallenbad geht von Samstag, 19. Mai, an in die Sommerpause. www.rheinberg.de

(RP)