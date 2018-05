Straßenbahn: Museum öffnet seine Pforten

Köln

Das Straßenbahn-Museum in Thielenbruch ist am morgen geöffnet. Fans und Interessierte können dann wie immer am zweiten Sonntag des Monats von 11 Uhr bis 17 Uhr die historischen Fahrzeuge in der denkmalgeschützten Halle von 1926 besichtigen. Unter den mehr als 20 Wagen des Straßenbahn-Museums findet sich zum Beispiel eine von 345 Pferdebahnen, die die KVB in ihrer Geschichte einsetzte. Die historischen Fahrzeuge erinnern an die alten Zeiten. Jedes dieser "Schätzchen" hat seine eigene Geschichte und viele Kölner haben ihre persönlichen Geschichten mit "ihrer" Bahn. Das Museum befindet sich an der Endhaltestelle Thielenbruch der Stadtbahn-Linie 18. Erwachsene zahlen 1,50 Euro, Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren bekommen ihr Ticket für einen Euro.