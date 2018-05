Rheinberg: Kunst im Garten kommt an

Rheinberg Bei der Ausstellung "Kukma" von Alfons Theising präsentierten auch vier Künstlerinnen aus der Region ihre Werke. Rund 200 Besucher kamen am ersten Tag in Theisings Skulpturen-Garten. Kommendes Wochenende geht's weiter.

Die kreativen Ansätze des Quartetts könnten dabei unterschiedlicher kaum sein. Die Malerin Gerda Lipski etwa überlässt ihren Bildern die Entstehung, sieht sich selbst eher in der Rolle einer Geburtshelferin. "Ich erschaffe in einem ersten Arbeitsschritt einen abstrakten, strukturierten Grund. Anschließend inspirieren mich diese Strukturen zu einem malerischen Dialog. Ich deute sie dann aus, hebe sie hervor oder übermale sie. Es ist so, als würde sich das Bild selbst erschaffen", erklärt die Frau aus Würselen. Dass in einem ihrer surrealistischen Werke ein Auge auftaucht, ist für die Künstlerin beispielhaft: "Ich hatte beim Malen einfach das Gefühl, das Bild beobachtet mich." Namen erhalten ihre Bilder nicht, der Betrachter soll in seiner Deutung nicht beeinflusst werden.