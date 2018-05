Rheinberg: Underberg-Freibad seit gestern geöffnet

Rheinberg Das Planschbecken steht erst ab der nächsten Woche zur Verfügung, ansonsten läuft der Badebetrieb nach Plan.

Am meisten, so erzählten die drei Jungs in Badehosen, freuten sie sich auf die Sprungtürme. "Aber eigentlich auf alles", so Pierre, der sich in den vergangenen Tagen auch schon im Kamp-Lintforter Freibad in die Fluten gestürzt hat.

Nur die Frischzellenkur für die Schwellwasserpumpe für das Planschbecken braucht noch ein paar Tage. "Deshalb steht das Becken erst nächste Woche zur Verfügung", so Poll. Immerhin: Das neue schicke Sonnensegel ist schon einsatzbereit. Es hat rund 25.000 Euro gekostet, 10.000 Euro davon hat die Sparkasse am Niederrhein übernommen. Im Schwimmer- (dort sechs Quadratmeter) und im Nichtschwimmerbecker mussten Fliesen ausgewechselt werden. "Außerdem hat der Dienstleistungsbetrieb die Grünanlagen gepflegt und verschiedene Ausbesserungsarbeiten vorgenommen", betonte Frank Meyer, als Fachbereichsleiter auch für die Bäder zuständig. Zusammen mit der zuständigen Sachgebietsleiterin Stefanie Kaleita war er gestern ins Freibad gekommen, um letzte Abstimmungen mit Badleiter Poll und den "Fachangestellten für den Bäderbetrieb" - so die genaue Bezeichnung - Karin van Bonn und Christian Malorny, zu treffen. Das Trio hatte gestern Dienst, insgesamt beschäftigt die Stadt sieben Hauptamtliche für den Bäderbetrieb. Zum Team gehört auch Yvonne Saba. Sie saß gestern an der Kasse. Wenige Minuten nach der Öffnung hatte sie schon 35 Badegästen Einlass gewährt. Einige von ihnen landeten später am Freibad-Kiosk "Het Frietje" von Leonie Jordan. Dort bekommen die Badegäste wie schon seit 19 Jahren fast alles, was ihr Herz begehrt: Eis, Pommes, Getränke oder gemischte Bonbons in der Tüte.