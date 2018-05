Rheinberg: Liebe zur Stadtgeschichte lohnt sich

Rheinberg Beachtliches Interesse an Informationen über den Verfügungsfonds: Im Topf sind 50.000 Euro, die auch private Investoren motivieren sollen, Rheinbergs historischen Stadtkern attraktiver zu machen. Ein Projekt sind Häusernamen.

Mit der geplanten Anbringung historischer Häusernamen hat der Heimatverein bereits ein erstes Projekt auf den Weg gebracht. So soll demnächst ein Schriftzug am Punto, der ältesten Gaststätte der Stadt, auf die ursprüngliche Bezeichnung "Im roten Hahn" hinweisen.

Heimatforscher Werner Kehrmann, der auf diesem Gebiet schon seit einiger Zeit viel angeschoben hat, unterstrich die Bedeutung von Häusernamen auch in der heutigen Zeit: "Wenn sie erzählen, sie fahren Zum Schwarzen Adler, fragt sie niemand, wo das ist." Der Vorsitzende des Heimatvereins riet Gewerbetreibenden im Stadtkern deshalb: "Verbinden sie in der Werbung ihren guten Namen mit dem Häusernamen."

Anhand von Fotomontagen zeigte der Wallacher, wie es in Rheinberg mal aussehen könnte. So erhielt das Haus an der Gelderstraße 26 den Namen der Gaststätte "In der verkehrten Welt", die sich dort einmal befand, oder das Gebäude an der Rheinstraße 7 ein rotes Pferd mit extra langer Mähne. "Das passt sehr gut, weil da jahrzehntelang der Frisör Weyers tätig war", so Jackowiak.