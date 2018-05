Alpen: Akkordeonorchester auf der Katholikentag-Bühne

Veen zu Gast in Münster Foto: AOV

Alpen Veener sorgten für die Musik beim Auftritt des Dekanates aus dem Kreis Wesel mit Bischof Lohmann in Münster.

Unter dem Motto "Hippeland und Gönne Kant" hat das Akkordeonorchester Veen eine 90-minütige Vorstellung des Kreisdekanates Wesel auf einer der Hauptbühnen des Katholikentages in Münster musikalisch begleitet. Vor hunderten Zuschauern habe das Orchester gezeigt, welche musikalische Bandbreite es in seinem 50. Vereinsjahr zu bieten hat. Zwischen den Stücken gab's unter anderem einen Talk mit Weihbischof Rolf Lohmann über ehrenamtliche Tätigkeiten in den verschiedenen Einrichtungen im Kreis Wesel.