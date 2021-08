Krise in der Rheinberger Partei : „Ich kann der CDU nur raten: Redet miteinander“

Krise in der Rheinberger Partei

Interview Rheinberg Sabine Weiss, CDU-Vorsitzende im Kreis Wesel und Bundestagsabgeordnete, beobachtet die Situation in der größten Rheinberger Partei mit Sorge. Es sollte schnell eine Mitgliederversammlung geben, sagt sie.

Die Stimmung in der Rheinberger CDU ist schlecht. Uneinigkeit, Misstrauen und offene Feindseligkeiten bestimmen schon seit längerer Zeit das Bild in der größten Rheinberger Partei. Am Wochenende wurde bekannt, dass Ratsherr und Ortsverbandsvorsitzender Klaus Wittmann Partei und Fraktion verlassen wird (wir berichteten). Wie verhält sich der CDU-Kreisverband Wesel dazu? Wir haben uns mit der Bundestagsabgeordneten Sabine Weiss unterhalten. Die Dinslakenerin ist Kreisvorsitzende.