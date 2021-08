Fluthilfe aus Alpen : Narren mit Herz helfen Menschen in Not

Mit zahlreichen Sachspenden machten sich die Karnevalisten aus Menzelen auf den Weg ins Krisengebiet. Foto: KVG

Menzelen/Hamminkeln Narren haben ein großes Herz für Menschen in Not. Die Karnevalsgemeinschaft Hand in Hand in Menzelen hat eine Hilfsaktion für Betroffene in Flutgebieten um Ahrweiler ins Leben gerufen.

„Mer looße üch nit alleen“ würde der Kölner sagen. Das gilt inhaltlich auch für „jecke Lück“ aus Menzelen. Eva Kammann, Obermöhne der Karnevalsgemeinschaft (KVG) Menzelen, hatte eine private Spendenaktion für Betroffene der Flutkatastrophe auf den Weg gebracht, an der sich der komplette Karnevalsvorstand mit zahlreichen Sachspenden beteiligt hat.

Gesammelt wurde auf dem Hof Heggemann in Hamminkeln, von wo aus sich Mark Krämer und André Bussmann, die diese private Spendenaktion mitorganisiert hatten, auf den Weg ins Krisengebiet nach Ahrweiler und Umgebung gemacht haben. Gespendet wurden unter anderem Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Getränke, Schubkarren, Schaufeln und vieles andere mehr, was vor Ort gut gebraucht werden konnte.