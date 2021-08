Treffen auf der Rheinberger Schützenwiese : Ein Lebenszeichen: Seht her, die Schützen sind noch da!

Rund 120 Schützen trafen sich auf der Festwiese, wo auch sechs Oldtimer-Traktoren ausgestellt waren. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Rheinberger Schützen hatten ein kleines Treffen am Sonntag auf der Festwiese an der Orsoyer Straße organisiert. Normalerweise würde jetzt Schützenfest mit Kirmes gefeiert und am Montag wäre ein neuer König ermittelt worden.

Natürlich war die Veranstaltung am Sonntag kein Ersatz für das „richtige“ Schützenfest, das diesmal die Sebastianer ausgerichtet hätten. Das sollte sie aber auch nicht sein. Gedacht war der Tag vielmehr als ein Lebenszeichen: Seht her, die Rheinberger Schützenfamilie ist noch da!

Am Morgen gestaltete Pfarrer Martin Ahls von St. Peter eine gut besuchte Schützen-Messe im Pfarrgarten. Anschließend zogen die überwiegend uniformierten Teilnehmer zur Festwiese an der Orsoyer Straße. Am Schießstand fehlte der Kugelfang, stattdessen wehten dort die neben der Fahne mit dem Stadtwappen die Vereinsfahnen der Sebastianer, der St.-Michaelis-Bruderschaft und der Bürgerschützen, die die Dreier-Gemeinschaft bilden und unter normalen Umständen abwechselnd das Schützenfest ausrichten. Es war alles hergerichtet für eine kleine Zusammenkunft. Bierzeltbänke waren aufgestellt, die Michaelis-Schützen hatten ihren Offizierswagen mitgebracht, eine Blaskapelle spielte. Das Kinderbelustigigskomitee, sonst mit Rheinbergs beliebtestem Spielplatz im Einsatz, hatte Kuchen mitgebracht. Für Getränke war gesorgt und wer wollte, konnte sich Pommes mit Currywurst genehmigen. Fürs Auge waren sechs Oldtimer-Traktoren auf der Wiese geparkt.