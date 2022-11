25 Jahre Möbelhaus Gottwald in Rheinberg : Yvonne Willicks ermittelt die Sieger

25 Jahre Möbelhaus Gottwald in Rheinberg

Rheinberg Seit genau 25 Jahren gibt es das Möbelhaus Gottwald in Rheinberg im Gewerbegebiet Winterswick. Grund genug für die Inhaberfamilie, die Kunden das ganze Jahr hindurch mit besonderen Aktionen zu beglücken.

So gibt es nach wie vor Sonderverkäufe und Bonusaktionen im 5000 Quadratmeter großen Möbelhaus An der Neuweide. Der Höhepunkt im Jubiläumsjahr steht nun bevor: Am Samstag, 19. November, um 14 Uhr, findet die Gewinnspiel-Auslosung statt. Als Glücksfee wird eine prominente Dame die Gewinner und Gewinnerinnen ermitteln: Fernsehmoderatorin Yvonne Willicks (Archivfoto: Boris Breuer), die aus Kamp-Lintfort stammt.