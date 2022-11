Schreibwettbewerb „Tom-Sawyer-Preis“ in Rees : Die Texte dieser jungen Autoren können Sie ab sofort im Begleitbuch lesen

Sie halten das Begleitbuch zum Tom-Sawyer-Preis der Stadt Rees in der Hand: Sigrid Mölleken, Christoph Gerwers, Heiner Frost, Michael Scholten, Dirk Krämer und Wilfried Röth (v.l.). Foto: Michael Scholten

Rees Die Sieger des zehnten Tom-Sawyer-Schreibwettbewerbs stehen fest. Am 4. Dezember werden sie im Bürgerhaus ausgezeichnet. Das Begleitbuch mit 44 Geschichten ist schon jetzt überall erhältlich. Wessen Texte zu lesen sind.

„Am liebsten gut” war das Motto des Wettbewerbs „Tom-Sawyer-Preis der Stadt Rees”, an dem zum zehnten Mal alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen aus ganz Deutschland teilnehmen konnten. Mit exakt 100 eingesandten Kurzgeschichten blieb die Resonanz zwar hinter den Erwartungen zurück, doch die 44 Geschichten, die es jetzt ins Begleitbuch geschafft haben, sind ein sehr lesenswerter Querschnitt durch die Gedankenwelt und Befindlichkeiten der heutigen Schülergeneration.

Bei einer Preisverleihung am Sonntag, 4. Dezember, werden im Reeser Bürgerhaus die Autorinnen und Autoren der jeweils fünf besten Beiträge aus jeder Altersgruppe ausgezeichnet. Die Gewinner und Gewinnerinnen, die nicht in Nordrhein-Westfalen wohnen, erhalten neben Geldpreisen (300, 200 und 100 Euro) auch eine Reise nach Rees mit Übernachtung. Beim Festakt liest der Kölner Schauspieler Michael Dick vor geladenem Publikum die vier Siegergeschichten vor.

In der Gruppe A (5. und 6. Schuljahr) gewann Tomma Bertels aus Münster mit der Fantasy-Geschichte „Die Magie der Feynis”. In der Gruppe B (7. und 8. Schuljahr) setzte sich Kathrin Shahin aus Geldern gegen die Konkurrenz durch. Sie beschreibt in „Malika” den mutigen Versuch einer 13-jährigen Afghanin, dieselbe Schulbildung zu erhalten wie ihre Brüder. In der Gruppe C (9. und 10. Schuljahr) gewann Sophia Schwärzer aus Pressath in der Oberpfalz mit ihrer Geschichte „Das Schicksal ist kein mieser Verräter”. In der Gruppe D (11. bis 13. Schuljahr) sicherte sich Annika Zuske aus dem niedersächsischen Giesen den ersten Platz mit ihrer Geschichte über einen unscheinbaren Jungen, der andere Menschen durch faszinierende Erzählungen in seinen Bann zieht.

Erfreulich ist in diesem Jahr die hohe Beteiligung von Schülerinnen und Schülern aus der Region: „20 Beiträge kommen aus dem Kreis Kleve, fünf davon aus Rees”, sagte Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken bei einem Pressegespräch im Rathaus. So gibt es auch Geldpreise für Henry Mehring aus Kleve,Charlotte Büchsenschütz-Nothdurft aus Kranenburg, Monika Lukaszcyk aus Geldern sowie für die Reeserinnen Emily Mahr und Marleen Angenendt. Weitere Geschichten, die von der Jury für das Begleitbuch ausgesucht wurden, stammen von Louise Scharffe und Leah Clappers aus Rees, Ida Papen und Maja Hartmann aus Goch, Adelina Edelhoff und Lilli Sofie Evers aus Kalkar, Jonas Krebber aus Kleve und Charlotte Wingers, die wie Maite Schoen und Anna Breuker in Wesel wohnt.

Durch die Preisverleihung führt die aus Rees stammende Moderatorin Angela Furtkamp. Sie gehörte auch der Jury an, in der außerdem Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken, die Theaterpädagogin Silja Böhling-Buhl, die Filmemacherin Carla Gottwein und das Journalisten-Quartett Claudia Gronewald, Heiner Frost, Ludger Kazmierczak und Michael Scholten saßen. Heiner Frost, der den „Tom-Sawyer-Preis der Stadt Rees” vor 20 Jahren mit dem Verleger Andreas Daams aus der Taufe hob, und Michael Scholten lobten die thematische Vielfalt und die handwerkliche Qualität der preisgekrönten Geschichten. Oft würden das Talent, spannende Geschichten zu erzählen, und die Beherrschung von Rechtschreibregeln „Hand in Hand” gehen. „Die Vorstufe des guten Schreibens ist oft das Lesen von Büchern”, sagte Heiner Frost.

Bürgermeister Christoph Gerwers freute sich, dass der Tom-Sawyer-Preis im Dezember wieder vor Publikum verliehen werden kann: „Die jungen Autoren haben das verdient”, betonte er. Vor zwei Jahren, auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie war der Festakt durch einen Videozusammenschnitt im Internet ersetzt worden.

Die Sponsoren des jungen Literaturpreises sagten zu, dem Wettbewerb auch in Zukunft die Treue zu halten: „Das ist ein Wettbewerb mit überregionaler Strahlkraft”, sagte Wilfried Röth von der Sparkasse Rhein-Maas. Auch Dirk Krämer vom Unternehmen Westenergie dankte den Initiatoren und insbesondere den Juroren, die sich ehrenamtlich für den literarischen Nachwuchs engagieren. Wenn im Frühjahr 2024 der elfte „Tom-Sawyer-Preis der Stadt Rees” ausgerufen wird, soll die Zahl der Einreichungen erhöht werden: „Wir möchten mit anderen Jugendliteraturpreisen kooperieren und die jungen Autoren auch gezielt über soziale Medien ansprechen, die sich an die entsprechende Altersgruppe richten”, sagte Kulturamtsleiterin Sigrid Mölleken.