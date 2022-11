Kultur in Rheinberg und Alpen : Satire und Satie, Barock und Bach

Onkel Fisch sind am Samstag in der Stadthalle. Foto: Veranstalter

Rheinberg/Alpen Am Samstag und Sonntag ist viel los in Rheinberg und Alpen: Es treten Onkel Fisch, das Duo Michael Tegethoff und Peter Goll sowie die Pianistin Nadia Singer auf. In der St.-Peter-Kirche beginnt die neue Saison der Rheinberger Abendmusik.

Abendmusik mit Saxophon und Orgel Die neue Spielzeit der Rheinberger Abendmusik beginnt am Sonntag, 20. November, 18.30 Uhr, in der St.-Peter-Kirche unter dem Motto „Orgel-Duo“. Als erstes Duo werden mit Martin Hilner (Saxophon) und Heinz-Peter Kortmann (Orgel) in Pfarrkirche St. Peter Interpreten mit internationalem Renommee zu Gast sein. Sie bieten ein abwechslungsreiches Programm, das von Klassik bis Jazz reichen wird. Es erklingen hauptsächlich Originalkompositionen für Saxophon und Orgel, denen Bearbeitungen für dieses Duo gegenübergestellt werden. Am Ende des Konzertes wird ein Ausflug in den Jazz gemacht mit dem „Pick five“ von Hans-André Stamm. Das Spielgeschehen auf der Orgelempore kann auf einer Leinwand in der Kirche verfolgt werden. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird um Spenden zur Finanzierung und Durchführung der Konzertreihe gebeten. Mehr unter www.rheinberger-abendmusik.de

Satire-Duo Onkel Fisch Das Duo weiß: Die Wahrheit ist unumstößlich und absolut. Aber irgendwie hält sich keiner dran. Darum wird sie auch schon mal ein wenig gebogen, ordentlich geschönt und sogar zu alternativen Fakten geklont. Onkel Fisch präsentiert seine „nackte und ungeschminkte Wahrheit“ am Samstag, 19. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Rheinberg. „Nie wieder lügen!“ sagen Markus Riedinger und Adrian Engels von Onkel Fisch, die nach eigener Aussage „objektiv besten, schönsten, intelligentesten und wahrhaftigsten Satiriker des Universums“. Karten gibt es im Kulturbüro im Stadthaus, Telefon 02843 171-271 (Zimmer 15), oder online zum Selbstausdrucken (unter www.stadt-rheinberg.reservix.de) sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Eventuell sind noch Karten an der Abendkasse erhältlich.

Die Abendmusik beginnt mit Martin Hilner (Saxophon). Foto: Veranstalter

Musik für Traversflöte und Cembalo Barocke Kompositionen stehen auf dem Programm eines Konzerts in der evangelischen Kirche Budberg an der Bischof-Roß-Straße. Peter Goll und Michael Tegethoff spielen Werke von Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Willem de Fesch. Das Konzert am Sonntag, 20. November, beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Michael Tegethoff (l.) und Peter Goll gastieren in Budberg. Foto: Veranstalter

Pianistin Nadia Singer Sie ist durch ihre Auftritte mit dem Rezitator und Moderator Lutz Görner bekannt geworden. Der Aikido-Dojo in Alpen präsentiert diese Pianistin bei einem französischen Klavierabend. Sie gastiert am Samstag, 19. November, um 19.30 Uhr, im Aikido-Dojo an der Weseler Straße 12 in Alpen und spielt Werke von Debussy, Satie und Ravel. Nadia Singer erzählt in ihrem Solo-Programm nicht nur über die eigenartige Freundschaft zwischen Debussy, Satie und Ravel, sondern zeigt auch mit ihrem Spiel, wie diese Freundschaft die Musik der im Widerspruch vereinten Komponisten beeinflusst hat. Lebensfroh und mit Spielsicherheit ausgestattet, will Nadia Singer das Publikum zum Staunen, Lächeln und Jubeln bringen. Der Eintritt kostet 32 Euro, junge Leute bis 14 Jahre haben freien Eintritt und für Menschen bis 21 Jahre kostet die Karte 14 Euro. Anmeldungen bitte unter Telefon 02802 5823 oder per E-Mail an post@heidrun-hoffmann.de.

(up)