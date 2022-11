Karneval in Rheinberg : Eine Schnittige führt die Rotjacken

Prinzessin „Sandra, die Schnittige“ führt den Elferrat der Schützenbruderschaft St. Ulrich in Millingen durch die Session. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Millingen/Alpen Auch der Elferrat der Bruderschaft St. Ulrich ist gut in die Session gestartet. Bei der Büttensitzung will er von der Bühne herabsteigen und auf Augenhöhe mit dem Narrenvolk agieren. Keine närrische Idee, sondern ernst gemeint.

Auch der Elferrat der Bruderschaft St. Ulrich in Millingen ist erfolgreich in die neue Session gestartet und wird dabei von einer Lieblichkeit angeführt. Die total närrischen Schützenbrüder haben Prinzessin Sandra II., „Die Schnittige“, mit großem Helau in ihr Amt gehoben.

Der schmückende Beiname „Die Schnittige“ passt. Sandra Spandick, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, steht in einem Rheinberger Supermarkt hinter der Käsetheke und bedient ihre Kundschaft mit einem gewinnenden Lächeln. Außerdem hantiert sie auch bei ihrem Hobby gekonnt mit einem scharfen Werkzeug: Als Schneiderin zaubert sie mit der Schere tolle Sachen. Und in der Theatertruppe der Millinger Bruderschaft legt sie auf der Bühne schnittige Auftritte hin. Beim Mann an ihrer Seite griff die Prinzessin schnittig auf ein bewährtes Modell zurück. Sie ernannte ihren Ehemann Friedhelm zum Adjutanten.

Dazu passt das Motto der Session. „Aus Alt mach neu – Wir Millinger Jecken bleiben uns treu“ deutet an, dass die Jecken nach der bremsenden Corona-Pandemie mit Schwung und Elan wieder Fahrt aufnehmen wollen, wie Präsident Clemens Sprünken im gut gefüllten Saal der Burgschänke in Alpen der fröhlichen Narrenschar verkündete, die bis Mitternacht ausgelassen feierte.

Der Auftritt in der Burgschänke in Alpen ist für die Millinger Jecken quasi ein Heimspiel. Denn Gastwirt Wolfgang Gödecke ist Mitglied des Elferrates und war auch schon mal Prinz Karneval. Bei der Besetzung der Rolle des Oberhauptes brauchen die Millinger Karnevalisten keine Quotenregelung, so der Präsident. Mal ist es eine Frau, mal ein Mann und manchmal auch ein Prinzenpaar. „Wir sind in der guten Lage, dass sich vor jeder Session freiwillig jemand meldet, der oder die die wichtige Aufgabe übernehmen möchte“, so Sprünken.