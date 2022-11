Advent in Rheinberg : Ossenberg leuchtet diesmal nur an einem einzigen Tag

Ossenberg (RP) In der Vergangenheit hat Ossenberg eine Woche lang Licht in die dunkle Jahreszeit gebracht. Doch die Energiekrise macht vielen Sorgen. Daher wurde die Aktion auf einen Abend auf dem Dorfplatz eingekürzt.

In diesem Jahr findet die beliebte Aktion „Ossenberg leuchtet“ nur an einem Tag statt. Am Donnerstag, 17. November, von 18 bis 21 Uhr treffen sich alle, die ein paar gemütliche Stunden auf dem Dorfplatz an der Kirchstraße erleben möchten.