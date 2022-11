Basketball : TuS 08 verliert die Heimspiel-Premiere

TuS-Akteur Marius Wönnmann (r.) kann von seinem Gegenspieler hier noch mit einem Foul gestoppt werden. Am Ende jedoch setzten sich die Gäste aus Krefeld durch. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte treten die Rheinberger in der Basketball-Oberliga in eigener Halle an. Trotz ordentlicher Leistung geht der Aufsteiger beim 52:63 gegen den SC Bayer 05 Uerdingen am Ende allerdings leer aus.

Es war die Premiere für den TuS 08 Rheinberg. Das erste Heimspiel in der Vereinsgeschichte in der Basketball-Oberliga. Da hätte sich der Gastgeber natürlich einen Erfolg gewünscht. Aber daraus wurde nichts. Trotz guter kämpferischer Leistung verlor der Neuling gegen den neuen Spitzenreiter SC Bayer 05 Uerdingen mit 52:63.

Dabei war der Gastgeber gut in die Partie gestartet. In den Anfangsminuten waren die Rheinberger mit dem Gegner auf Augenhöhe. Dennoch konnte es der Aufsteiger nicht verhindern, dass er nach den ersten zehn Minuten mit 9:15 zurücklag. Was schon in den vergangenen Wochen das Problem beim TuS 08 war, setzte sich auch gegen Uerdingen fort. Es fehlte das nötige Quäntchen Glück im Abschluss. So bauten die Gäste ihren Vorsprung noch leicht aus und gingen mit einer 33:24-Führung in die Pause.

Dass die Moral der Rheinberger stimmt, zeigte sich nach dem Wechsel. Der Aufsteiger steigerte sich in der Offensive und entschied das Viertel für sich. Er kam dabei immer wieder zu gut herausgespielten Punkten. Angefeuert von den zahlreich erschienenen Zuschauern in der neuen Rheinberger Dreifach-Halle verkürzte der TuS den Rückstand zwischenzeitlich auf nur noch drei Punkte. Da keimte dann noch einmal die Hoffnung auf, dass den Rheinbergern – die schließlich viele erfahrene Spieler in ihren Reihen haben, die früher für den Nachbarn BG Lintfort höherklassig unterwegs waren – eine Überraschung gelingen würde.

Doch im Schlussabschnitt vermochte der TuS dieses Niveau nicht zu halten. Gleichzeitig steigerte sich Uerdingen und verließ als verdienter Sieger die Halle. Für die Rheinberger war es nach dem Auftakterfolg bei der BG Shots Kaarst-Büttgen die dritte Niederlage in Folge. Allerdings hat der Tabellenvorletzte auch erst vier Spiele absolviert, während einige Teams der Liga schon fünf oder sogar sechs Partien gespielt haben.

Für TuS-Trainer Dominik Paulat besteht jedenfalls kein Grund, den Kopf nun in den Sand zu stecken. Denn vor allem in der Defensive läuft es beim TuS Rheinberg recht gut. Viele Punkte kassiert das Team in der Regel nicht. Dagegen hapert es noch ein wenig im eigenen Abschluss. „Wir werden weiterhin daran arbeiten. Die Trainingseindrücke sind gut, sodass ich sicher bin, dass dies in naher Zukunft besser werden wird“, sagt der Coach.

Am kommenden Sonntag darf der TuS 08 Rheinberg erneut in eigener Halle ran. Die Aufgabe für den Neuling wird dann ähnlich anspruchsvoll. Denn mit Mettmann-Sport ist um 20 Uhr der Tabellenfünfte in Rheinberg zu Gast.