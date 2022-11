Lesung von Erwin Kohl in Alpen : Geschichten und Geschichte am Bunker

Der stimmungsvoll beleuchtete Eingang der Bunkeranlage bot Kriminalautor Erwin Kohl den passenden Rahmen für seine Lesung der Geschichte „Braune Nächte“ am Originalschauplatz. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Schriftsteller Erwin Kohl trug am Originalschauplatz seine Kurzgeschichte „Braune Nächte“ vor, die auf wahren Begebenheiten zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Alpen basiert.

Der Protagonist, der 15 Jahre alte Gottfried Kiwitt, kommt im August 1944 in Wehrmachtsuniform in den Bunker an der Alten Kirchstraße, nachdem Sirenen geheult hatten, weil der Flugplatz auf der Hei von alliierten Bombern angegriffen worden war. Der junge Alpener ist nicht bei seiner Einheit und damit fahnenflüchtig. Weil in Nazi-Deutschland auf Fahnenflucht die Todesstrafe steht, soll er hingerichtet werden. Doch als die Soldaten die Gewehre auf in anlegen, schlagen in Alpen Bomben eines Luftangriffs ein. Gottfried Kiwitt stirbt nicht, lässt sich lange Haare wachsen und zieht Frauenkleidung an, um als Mädchen weiter in Alpen leben zu können. Doch das fällt irgendwann einer NS-Parteigenossin auf.

Der Abschluss der Kurzgeschichte „Braune Nächte“ spielt in der Bunkeranlage, in der Motte verborgen, die sich im heutigen Alpen zwischen Schulzentrum und dem neuen Feuerwehrgerätehaus befindet. Erwin Kohl trug sie am Sonntagabend vor, während mehr als 50 an der Geschichte interessierte Menschen gebannt zuhörten. Die meisten hatten zuvor einen Blick in die mit buntem Licht inszenierte Bunkeranlage geworfen. Der Eingang war stimmungsvoll beleuchtet, um für eine besondere Atmosphäre zu sorgen, die die Besucher die abendliche November-Kälte vergessen ließ.

Mehr als 50 interessierte Besucherinnen und Besucher trotzten der abendlichen Kälte, um vorm Eingang der Motte Erwin Kohls Geschichte zu hören. Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Schaurige Orte im Buchhandel erhältlich Sammlung Enthalten ist die Geschichte „Braune Nächte“ im Buch „Schaurige Orte am Niederrhein“, das zwölf Geschichten von zwölf Autoren zusammenfasst. Der 249 Seiten starke Band ist im Buchhandel und bei Edeka Luft in Alpen erhältlich.

Die Geschichte „Braune Nächte“ passte zur Motte und der Bunkeranlage ebenso wie zum Pogromgedenken. Der 61 Jahre alte Autor aus Alpen hat sie in eine Rahmenhandlung eingebaut. Demnach erzählt Gottfried Kiwitt seine Erlebnisse gut 70 Jahre später einem 16-jährigen Jugendlichen, der Hakenkreuze an Gebäude gesprüht hat und vom Jugendgericht dazu aufgefordert worden ist, sich mit ihm in Verbindung zu setzen.

Die Idee zu dieser Lesung entstand spontan, als Erwin Kohl vor wenigen Wochen bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Alpener Motte zu Gast war. „Danach haben wir per Whats­app geschrieben“, sagte der Fördervereinsvorsitzende Christian Lommen. „Die Idee zur Lesung an der Motte war geboren.“

Die Kurzgeschichte „Braune Nächte“ geht ihrerseits auf eine wahre Begebenheit zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Alpen zurück. Seine Oma Maria Kiwitt hatte Erwin Kohl immer wieder davon erzählt, die Namen ließ er unverändert. Der Autor, der durch seine Krimis bekannt ist, schrieb sie als „Auftragsmord“, wie er seine Auftragsarbeiten mit Augenzwinkern nennt. „Zwischen zwei Roman-Projekten nehme ich meist einen ,Auftragsmord‘ – sprich eine Kurzgeschichte – an, um den Kopf frei zu bekommen für den nächsten Roman“, erzählte er.

Enthalten ist die Geschichte im Sammelband mit dem Titel „Schaurige Orte am Niederrhein“. Daraus las Kohl am Sonntagabend vor. „Normalerweise schreibe ich keine historischen Darstellungen“, berichtete der Autor. In Kohls Geschichte „Braune Nächte“ überlebt Gottfried Kiwitt durch einen glücklichen Umstand, anders als es bei den wahren Ereignissen war. Doch die Botschaft der Erzählung ist unumstößlich. Am Ende überzeugt der Protagonist den Jugendlichen, der die Hakenkreuze gesprüht hatte, mit der eindringlichen Mahnung: „Das darf sich nicht wiederholen.“

(got)