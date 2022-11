Stadtentwicklung in Rheinberg : Innenausbau am Alten Rathaus in neuen Händen

Innenausbau am Alten Rathaus in neuen Händen

RHEINBERG Die Sanierung des historischen Gebäudes kam deutlich ins Stocken, nachdem die mit dem Rohbau im Innenbereich beauftragte Firma Insolvenz angemeldet hatte. Nun ist ein neues Unternehmen gefunden. An Rheinbergs Wahrzeichen geht’s voran.

Der Schock war groß, als die Rheinberger Stadtverwaltung Mitte September erfuhr, dass das Kostenpflichtiger Inhalt mit dem Rohbau im Innenbereich des Alten Rathauses beauftragte Unternehmen Insolvenz angemeldet hatte. Es stellte sich die Frage, wer die Arbeiten in dem denkmalgeschützten Haus von 1449 weiterführen sollte. Die Firma habe angeboten, den Auftrag noch abzuarbeiten, sagte der Technische Beigeordnete, Dieter Paus, seinerzeit. Die Verwaltung entschied sich jedoch dazu, den Vertrag zu kündigen. „Wir hatten die Sorge, dass die Arbeiten zwar begonnen, aber nicht abgeschlossen werden“, so die Begründung des Technikchefs im Stadthaus.

Inzwischen sieht die Lage besser aus. Die Arbeiten im Gebäude laufen bereits wieder. Ein anderes Unternehmen wurde beauftragt. Zwischenzeitlich wurden auch die Rohbauarbeiten erneut vergeben. Darüber hinaus ist die Turmspitze, wie berichtet, wieder aufgesetzt worden. Die Holzkuppel musste beim Holzbaufachbetrieb van Aaken in Kevelaer komplett neu aufgebaut werden, nachdem festgestellt worden war, dass die Originalkonstruktion nicht mehr zu retten war. Aufgrund von Lieferproblemen für die aus Metall gefertigte Unterkonstruktion konnte die Zwiebelhaube erst am Freitag vergangener Woche aufgesetzt werden. Das habe allerdings keinen Zeitverzug für andere Arbeiten am und im Gebäude gehabt, so Paus.