Rheinberger Möbelhaus : Familie Gottwald spendet 6250 Euro für Kinder-Aktion

Edgar (links) und Maurice Gottwald vom Möbelhaus Wohnfuchs Gottwald in Rheinberg haben die Spende überreicht. Foto: Colorworks Foto: Gottwald/Colorworks

Rheinberg Die Familie Gottwald hat im Rahmen der Culinaria, einer Messe zum Thema Küche, einen Spendenscheck in Höhe von 6250 Euro an die Aktion „Ein Herz für Kinder“ zugunsten der vom Krieg betroffenen Kinder in der Ukraine übergeben.

Diese Summe kam durch eine Jubiläumsküchenaktion im Wohnfuchs zustande. Für 25 limitierte Küchen zu Sonderkonditionen, gingen je 250 Euro in den Spendentopf.

„Wir sehen es als unsere unternehmerische Pflicht an, sich gerade in diesen schwierigen Zeiten sozial zu engagieren und haben deshalb bereits im vergangenen Jahr 5000 Euro der Flutopferhilfe gespendet“, so die Rheinberger Familie.

Bis zum 19. November kann man noch an der Jubiläumsverlosung teilnehmen. Als erster Preis winkt ein Fiat 500, der dem Gewinner für drei Jahre inklusive Versicherung und Steuern zur Verfügung gestellt wird.

(up)