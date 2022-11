Hinweise für auswärtige Besucher : Xantens Weihnachtsmarkt bekommt Parkleitsystem

Die Schilder sollen die auswärtigen Besucher des Weihnachtsmarktes zum Beispiel zum Parkplatz am Bahnhof lenken. Foto: RP/Markus Werning

Xanten An den Wochenenden des Xantener Weihnachtsmarktes wollen die Gewerbetreibenden Schilder an den Straßen aufhängen, um auswärtige Autofahrer zu kostenlosen Flächen außerhalb der Innenstadt zu lenken. Dadurch soll in der City ein Parkchaos verhindert werden.

Xantens Gewerbetreibende wollen an den Wochenenden im November und Dezember an mehreren Straßen Schilder aufstellen, um die Besucher des Weihnachtsmarktes, die mit dem Auto anreisen, auf öffentliche Parkplätze außerhalb der Wallmauern zu lenken. Dadurch soll die Innenstadt entlastet werden. Die Gewerbetreibenden ziehen damit Konsequenzen aus den zugeparkten Straßen bei früheren Veranstaltungen.

Wie der Vorstand der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) in einem Pressegespräch ankündigte, werden die Schilder freitags aufgehängt und sonntags wieder abgenommen. Montags bis donnerstags bestehe das Problem in der Innenstadt nicht, erklärten die Gewerbetreibenden. Der Xantener Weihnachtsmarkt beginnt am Freitag, 18. November, und geht bis Donnerstag, 22. Dezember. Die IGX ist Veranstalter.

Durch die Schilder an zahlreichen Straßen sollen Autofahrer aus anderen Städten und Gemeinden zu folgenden Flächen geführt werden: den Parkplätzen am Bahnhof (P21), am APX-Eingang am Nibelungenplatz (P23) und am APX-Eingang am Hafentempel. Auf den drei Flächen können geschätzt mehr als 300 Autos abgestellt werden, und zwar kostenlos. Parkgebühren werden auf den Flächen nicht erhoben. Vom Weihnachtsmarkt liegen sie wenige bis einige Hundert Meter entfernt.

Xanten hat zahlreiche öffentliche Parkplätze in und um die Innenstadt herum. Knapp 1700 Autos können auf den Flächen abgestellt werden. Während des Herbstmarktes waren die Parkplätze innerhalb der Wallmauern voll, und zahlreiche Autofahrer stellten ihre Fahrzeuge auf mehreren Straßen ab, obwohl dort Parken verboten ist. Rettungsfahrzeuge hätten deshalb Schwierigkeiten haben können, hindurch zu kommen. Das Ordnungsamt schrieb an diesem Wochenende im Oktober insgesamt 79 Knöllchen. In der IGX wurde daraufhin diskutiert, wie sich ein solches Parkchaos verhindern lässt.

Der Xantener Weihnachtsmarkt gehört zu den schönsten am Niederrhein. Er zieht zahlreiche Besucher aus der Region, dem Ruhrgebiet und den Niederlanden an. Etwa 40 Gastronomen, Händler und Handwerker haben sich angemeldet. Auf dem Marktplatz werden in diesen Tagen rund 45 Holzhütten aufgebaut. Auf dem Kleinen Marktplatz entsteht wieder ein Tipi-Dorf, das von einem Wald aus Tannenbäumen umgeben ist. Außerdem wird es an den Wochenenden ein Bühnenprogramm geben. Solokünstler, Bands und andere Musiker treten freitags, samstags und sonntags auf.

(wer)