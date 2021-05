Aus dem Rheinberger Sozialausschuss : Tafel braucht Geld für neues Auto

Rheinberg Durch die Corona-Pandemie ist die Zahl der Kunden der Lebensmittelausgabestelle in Rheinberg um 20 bis 25 Prozent gestiegen. Mehr Menschen sind arbeitslos geworden oder sind in Kurzarbeit.

Aktuell betreut die Rheinberger Tafel 650 bedürftige Menschen. Rund 20 bis 25 Prozent mehr als noch vor Corona, berichtet Tanja Braun, ehrenamtliche Koordinatorin der Tafel in Rheinberg. Kurzarbeit, betriebsbedingte Kündigungen und Kinder, die im Distanzunterricht nicht mehr in der Schule zu Mittag essen, bringen mehr Haushalte in finanzielle Not, so dass diese das Angebot der Tafel in Anspruch nehmen müssen. Und für das kommende Jahr sieht Braun keine Entspannung. „Ich rechne 2022 mit weiteren Firmeninsolvenzen und in der Folge mit weiteren neuen Tafel-Kunden“, lautet ihre Prognose.