Stadtentwicklung in Alpen : „Hommen sitzt“ nicht mehr

Alpen Der FDP-Politiker Thomas Hommen hat seinen Protest gegen den Abriss des alten Feuerwehrhauses in Alpen beendet. Es hat nichts geholfen, das Gebäude ist weg. Aber er ist zufrieden mit der Aufmerksamkeit, die ihm die Sitzungen eingebracht haben.

Der Mann hat nicht nur Sitzfleisch, sondern auch Sinn für Zahlen. 111 Mal hat „der einsamste Demonstrant Deutschlands“, wie ein Fernsehsender FDP-Frontmann Thomas Hommen mal bezeichnet hat, vorm ehemaligen Feuerwehrgerätehaus am Willy-Brandt-Platz gesessen. Immer mittwochs, bis „fünf vor Zwölf“, bisweilen auch mal am späten Nachmittag. Jetzt ist Schluss. Zum Finale von „Hommen sitzt“ ließ der Kämpfer gegen den Abriss der kommunalen Alt-Immobilie seinen blauen Gartenstuhl zu Hause. Hommen sitzt nicht mehr, er steht. Aufrecht mit „Markenzeichen“ Magenta-Weste, im Wissen, dass alles nichts geholfen hat. Vom Feuerwehrhaus steht nur noch das Gerippe. Es gibt nichts mehr zu retten.

Da fügt sich auch der hartnäckige Kritiker. Sich wegtragen lassen in einer letzten, spektakulären Aktion, das wollte der nicht gerade öffentlichkeitsscheue Liberale dann doch nicht. „In Corona-Zeiten nicht drin“, sagt er fast staatstragend. Der Dank seiner Mitstreiter Annemarie Cargnelutti und Klaus Günther, die vom ersten Tag an – es war der 3. April 2019 – fast immer an seiner Seite waren, wird ihn ebenso begleiten wie das Kopfschütteln weniger wohlwollender Zeitgenossen, die die schräge Aktion zumindest für „ein bisschen drüber“ gehalten haben. Vom Naserümpfen will Hommen nichts mitbekommen haben.