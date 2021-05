Heimatgeschichte in der Bönninghardt : Als „Der Niederrheiner“ noch ein Bus war

Alpen Auch als „Der Niederrheiner“ noch auf Asphalt rollte, waren technische Pannen nicht ausgeschlossen. Aber Fahrgäste machten ihn wieder flott.

„Der Niederrheiner“ ist ein Synonym für Mobilität auf der Schiene, der dem ländlichen Raum zwischen Xanten und Rheinberg den Anschluss ans Ruhrgebiet und von dort aus an die weite Welt sichert. Doch der an sich schöne Name, der regionale Verbundenheit nach außen trägt, hat in den zurückliegenden Jahren an Wohlklang eingebüßt. Er ist geradezu in Verruf gekommen.